Вильфанд пообещал москвичам потепление до 19 градусов на этой неделе

Потепление до 19 градусов придет в Москву в четверг, 26 мая, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, по словам синоптика, в начале недели москвичей ожидают холодные дни. Так, во вторник и среду днем температура будет опускаться до …+7…+13 градусов тепла.

«В ближайшие дни погода холодная, <...> всего лишь +7…+12 градусов прогнозируется во вторник, а в среду — около +12…+13 градусов. Но <...> 26-го числа будет уже +15…+19 градусов тепла», — рассказал он.

Реклама

Как пояснил специалист, такие температуры воздуха обусловлены тем, что в настоящее время Москва находится в тылу циклона. Именно там курсируют северный и северо-западный ветра.

По данным Гидрометцентра, во вторник в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Кроме того, ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 6–11 м/с. Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 15 м/с. Атмосферное давление составит 742–746 мм рт. ст.

23 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Известиям», что в Москве и области на предстоящей неделе ожидаются дожди и кратковременный мокрый снег.