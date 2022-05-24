Власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу

Размещение на территории Херсонской области военной базы РФ могло бы гарантировать безопасность региона. С таким заявлением в понедельник, 23 мая, выступил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, присутствие российских военнослужащих поможет предотвратить обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Белоусов добавил, что на сегодняшний день именно солдаты ВС РФ защищают населенные пункты Херсона от ракетных атак, тогда как украинские националисты «регулярно» пытаются наносить удары.

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Также Стремоусов заявил, что местные власти пока не планируют проводить референдум о дальнейшем статусе области, однако придерживаются ранее озвученного намерения войти в состав России в качестве субъекта Федерации.

Ранее замглавы ВГА сообщил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в Херсонской области. Предполагается, что в школах и вузах обучение будет вестись на русском языке, при этом возможность организовать украинские классы останется на усмотрение родителей.

Еще одним изменением станет полный переход на взаиморасчеты области с РФ в рублях до конца текущего года. Также глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе вводится бивалютная зона: российский рубль будет в обороте наряду с гривной.

19 мая Владимир Сальдо сообщил о планах Херсонской области войти в состав России. Он отмечал, что регион полностью освобожден от украинских боевиков и живет в мирном режиме. Замглавы Стремоусов добавил, что в области формируют и структурируют новые органы управления.

На данный момент в Херсонской области возобновилось вещание российских телеканалов и радиостанций. 6 мая власти края заявили, что жители региона получат право на российское гражданство.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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