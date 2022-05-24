Стелу «Город трудовой доблести» установят в Барнауле за 83 млн рублей
Стало известно, во сколько Барнаулу обойдется 32-метровая стела «Город трудовой доблести». Проектно-сметную документацию подготовил Алтайгражданпроект. Стоимость строительства, установки, благоустройства и проведения авторского и строительного надзора составит 83,3 млн рублей.
Сначала документацию направят на согласование и госэкспертизу для получения заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а затем выберут подрядчика, который займется непосредственно строительством, рассказал altapress.ru замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.
Стела представляет собой металлические формы с деталями, облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов.
Площадь вокруг стелы благоустроят, сделают подсветку, озеленят и замостят брусчаткой.