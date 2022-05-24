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Зеленский заявил, что готов вести переговоры только с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопрос прекращения специальной военной операции Москвы по защите населения Донбасса только с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит 23 мая агентство Reuters.

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«Я в принципе не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента Российской Федерации. И только в том случае, если вопрос на столе будет один», — заявил Зеленский в ходе выступления по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе.

Организация каких-либо переговоров с Россией становится все более сложной, добавил украинский лидер.

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, назвал заявление Зеленского о том, что он готов встречаться только с президентом России для продолжения переговорного процесса, пиаром. Переговоры на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены, при этом повестка должна быть согласована с двух сторон, уточнил он.

Кроме того, во время выступления в Давосе Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве разработали план Б на случай гибели одного из руководителей Украины, исходя из того, что эта республика — парламентско-президентская.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Также в этот день советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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