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Военкор «Известий» показал бывший укрепрайон боевиков на «Азовстали»

Военкор «Известий» показал бывший укрепрайон боевиков в цеху «Азовстали»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В одном из цехов завода «Азовсталь» в Мариуполе боевики «Азова» (в отношении группировки возбуждены уголовные дела в РФ) размещали свою тяжелую технику, здесь был укрепрайон украинских националистов. Об этом рассказал 24 мая военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Протяженность ангара, по которому шли бои, составляет один километр.

«В этом ангаре националисты прятали свою тяжелую технику. Вот, что стало с ангаром — крыша вся рухнула. Осталось у них всего три рабочих БТР. Там два стоят, и вот один уже сгоревший», — рассказал корреспондент.

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Члены радикальной группировки совершали вылазки в Мариуполь через трубу, сейчас она также разрушена в результате обстрелов.

Кроме того, в подвале под цехом на стенах националисты оставили надписи о России. Одна из них гласит: «РФ — это колония Украины».

23 мая сообщалось, что в распоряжении «Известий» оказались более 1 тыс. уникальных снимков «азовцев». Националисты бросили фотоаппаратами со кадрами на территории завода. На кадрах можно увидеть символы группировки, а также символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Кроме того, в этот день боец с позывным «Араб» рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину, что «азовцы» заминировали один из тоннелей в подземелье «Азовстали», а второй завалили, оставив небольшой проход.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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