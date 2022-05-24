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Госдеп проведет переговоры в Эстонии и Латвии по проблемам энергетики

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Russian Look
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Старший сотрудник Управления по вопросам энергоресурсов Госдепартамента США Гарри Камиан посетит Эстонию и Латвию для обсуждения вопросов энергетики. Об этом 23 мая сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

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«Он проведет встречи с правительственными чиновниками и лидерами энергетического сектора для продвижения двусторонних и коммерческих отношений в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, на встречах поднимут вопросы снижения зависимости Европы от российских источников энергии. Кроме того, будет обсуждаться тема ускоренного перехода на возобновляемые источники.

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20 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна не собирается покупать российский газ. Это решение было принято латвийскими властями после начала спецоперации России по защите Донбасса, подчеркнул он.

До этого, 22 апреля, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

Ранее, 19 апреля, в информагентстве LETA со ссылкой на распоряжение правительства Латвии сообщили, что в стране ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов до конца 2022 года. Указывалось, что запасов нефти в Латвии хватит на 90 дней для функционирования национальной экономики.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак написал в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика», что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. По его словам, полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

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