Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заболела коронавирусом

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заболела COVID-19. Об этом она сообщила в понедельник, 23 мая, в своих социальных сетях.

«В выходные мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным», — написала она в Twitter.

Шерман уточнила, что симптомы заболевания у нее легкие. Первый заместитель госсекретаря будет продолжать работать из дома.

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4 мая в Госдепе уведомили о положительном тесте на коронавирус госсекретаря США Энтони Блинкена.

До этого, 26 апреля, COVID-19 заболела вице-президент США Камала Харрис. Ее болезнь протекала бессимптомно. Выявить коронавирусную инфекцию помог ПЦР-тест.

12 мая президент США Джо Байден заявил, что COVID-19 унес миллион жизней в Соединенных Штатах. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 998 997 смертей от коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.