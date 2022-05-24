Реклама
Прямой эфир
Общество
Россиян призвали избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян
Мир
В Болгарии признали отказ платить за газ в рублях преждевременным
Мир
Российские военные восстановят подорванный ВСУ при отступлении мост
Мир
В Херсонской области выступили за размещение военной базы РФ в регионе
Мир
Глава ЕК признала невозможность немедленного эмбарго на нефть из РФ
Мир
США могут высвободить дизель из резервов для снижения цен на рынке
Мир
Саперы ВС РФ разминируют объекты у промышленного завода под Крымом
Мир
В США за год на 52% выросло количество инцидентов с массовой стрельбой
Общество
Для модификации «кукурузника» создадут российский двигатель
Мир
В Херсонской области русский язык получит статус государственного
Туризм
В Подмосковье появится программа развития экотуризма

На Курском вокзале в Москве раскрыли кражу рюкзака с фотоаппаратом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на Курском вокзале правоохранители оперативно раскрыли кражу рюкзака с фотоаппаратом. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В правоохранительные органы поступило заявление о гражданина, который попросил принять меры в отношении неизвестного злоумышленника, присвоившего его рюкзак с фотоаппаратом. Мужчина пояснил, что забыл свои вещи на ленте интроскопа в досмотровой зоне Курского вокзала.

Сумма ущерба составила 65 тыс. рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Реклама

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Он оперативно был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отделения.

Задержанный оказался ранее неоднократно судимым жителем Московской области 1993 года рождения. В присутствии понятых у него был изъят фотоаппарат, принадлежащий заявителю. А рюкзак, по собственному признанию, он оставил в одном из залов ожидания, где его и обнаружили транспортные полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый заключен под стражу.

16 мая «Известия» сообщали, что в Москве вор под видом курьера службы доставки залез в квартиру, чтобы ограбить ее, однако напился, уснул и был задержан на месте преступления.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022