На Курском вокзале в Москве раскрыли кражу рюкзака с фотоаппаратом

В Москве на Курском вокзале правоохранители оперативно раскрыли кражу рюкзака с фотоаппаратом. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В правоохранительные органы поступило заявление о гражданина, который попросил принять меры в отношении неизвестного злоумышленника, присвоившего его рюкзак с фотоаппаратом. Мужчина пояснил, что забыл свои вещи на ленте интроскопа в досмотровой зоне Курского вокзала.

Сумма ущерба составила 65 тыс. рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Он оперативно был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отделения.

Задержанный оказался ранее неоднократно судимым жителем Московской области 1993 года рождения. В присутствии понятых у него был изъят фотоаппарат, принадлежащий заявителю. А рюкзак, по собственному признанию, он оставил в одном из залов ожидания, где его и обнаружили транспортные полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый заключен под стражу.

16 мая «Известия» сообщали, что в Москве вор под видом курьера службы доставки залез в квартиру, чтобы ограбить ее, однако напился, уснул и был задержан на месте преступления.