Российские военные восстановят подорванный ВСУ при отступлении мост

Российские специалисты ремонтно-восстановительных подразделений обеспечивают восстановление транспортной инфраструктуры освобожденных в ходе спецоперации по защите Донбасса населенных пунктов.

Так, российские военнослужащие начали восстанавливать железнодорожный мост.

По словам корреспондента «Известий» Ярослава Богата, этот стратегически важный участок железнодорожного пути был уничтожен украинской авиацией. Мост силы ВСУ подорвали при отступлении, и сейчас российским военным, чтобы полностью восстановить сообщение, нужно разобрать эту конструкцию путем взрыва.

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Как передала пресс-служба Минобороны РФ, на первом этапе работ сводное подразделение военных железнодорожников Центрального военного округа (ЦВО) проводит трамбовку насыпи, укладку рельсового полотна, а также досыпает щебеночную подушку, разрушенную авиаударом ВСУ.

Затем специалисты инженерно-саперных подразделений ЦВО проводят точечные подрывы несущих металлоконструкций. После этого российским военнослужащим предстоит распилить несущие конструкции моста и, очистив русло реки, навести новую рельсовую переправу, рассказали в Минобороны.

«На данный момент сейчас здесь для перебивания этой металлической конструкции заложено порядка трех кг тротила. Перебиваем для демонтажа и дальнейшей транспортировки этой металлической конструкции, потому что всю целиком ее унести невозможно. И для расчистки русла реки», — рассказал военнослужащий саперного подразделения Владимир.

Всего направленных взрывов будет около десяти, передал корреспондент издания. Он уточнил, чтобы полностью освободить реку от нависшей над ним металлоломом требуется предельная точность.

Богат добавил, после восстановления моста составами могла бы идти гуманитарная помощь, кроме того, можно было бы обеспечить возвращение гражданского населения освобожденный город.

Ранее руководитель ВЦНСП Александр Моор сказал «Известиям», что Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил создать при Минстрое Федеральную службу оперативного строительного контроля и управления при ЧС. В том числе служба необходима для координации и организации работ по восстановлению ДНР и ЛНР.

По словам Моора, совокупно отрасль может расшириться на 15–20%: увеличится объем строительства и, соответственно, объем производства продукции, материалов и комплектующих.

21 мая глава Крыма Сергей Аксенов предложил отправить пленных нацистов восстанавливать Донбасс. Днем ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о создании правительством РФ специального штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины.

9 мая Минстроем России началась оценка ущерба инфраструктуры Донбасса.

С 1 мая МЧС ДНР начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели начали разбирать завалы в жилых кварталах, демонтировать межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

Масштабные разрушения Донбасса образовались в ходе специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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