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Корреспондент «Известий» показал боевую работу РСЗО «Ураган»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал использование Вооруженными силами России (ВС РФ) реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в рамках специальной операции по защите Донбасса.

На развертывание одного боевого комплекса уходит всего несколько минут, после чего расчет готов наносить залпы по вражеским позициям. Для поражения укрепрайонов и военных колонн используют полный комплект припасов, а чтобы выводить из строя минометы противника достаточно одиночных снарядов.

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С помощью «Ураганов» российские солдаты точечными ударами уничтожают опорные пункты, склады с боеприпасами и бронетехнику вооруженных сил Украины (ВСУ). Зона поражения составляет порядка 40 га, что сопоставимо с площадью 40 футбольных полей. Все пуски производят по территориям на большом удалении от населенных пунктов и жилых кварталов.

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Сразу после нанесения очередного удара артиллеристы покидают позицию и перемещают РСЗО. Перестрелки происходят едва ли не каждый день. При этом солдаты РФ уже успели вычислить закономерность — украинские бойцы атакуют строго по часам.

«ВСУ наносит свои удары примерно в четыре утра. Мы всегда готовы в ответ поразить противника. Думают, видимо, что отдыхают. Расслабленные. Не ожидают удара», — пояснил военнослужащий Степан.

Накануне Ольков показал работу пилотов ВС РФ, сумевших завоевать абсолютное господство в небе в ходе спецоперации с помощью штурмовиков Су-25. Маневренные и устойчивые к вражеским атакам самолеты обеспечивают прикрытие сухопутных войск и наносят удары по заданным координатам.

21 мая Минобороны России опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Град». В огневые задачи артиллерийских подразделений Вооруженных Сил (ВС) России входит поражение артиллерийских батарей ВСУ, разрушение оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, а также уничтожение вооружения и военной техники противника.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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