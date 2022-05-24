Лавров заявил, что Россия серьезно подумает, возобновлять ли отношения с Западом

Россия серьезно подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом, если к Москве поступит соответствующее предложение. Об этом заявил 23 мая глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины», — отметил он, отвечая на вопрос в рамках проекта гимназии им. Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру».

Лавров подчеркнул, что в настоящее время центр мирового развития сместился в Евразию. У России, при этом, в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвлённая сеть партнёрств, на которых следует полагаться в развитии транспортных, транзитных, логистических возможностей РФ.

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Кроме того, глава МИД отметил, что существуют попытки западных правительств «подыгрывать» русофобским проявлениям на бытовом уровне. Под воздействием этой русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом, уточнил он.

При этом он заявил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. России надо полагаться в дальнейшем развитии на партнеров в евразийском регионе, добавил Лавров.

Также министр иностранных дел РФ выразил мнение, что двусторонние отношения России и Китая в сфере экономики будут развиваться на фоне конфронтации с западными государствами. По его словам, при содействии Пекина Россия сможет реализовать своей потенциал во многих областях, включая атомную энергетику.

22 апреля Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди заявил, что несостоятельность и недоговороспособность Запада становится все более очевидной во всех регионах мира. В частности, он обратил внимание на то, что западные рестрикции «абсолютно незаконны, нелегитимны».

30 марта Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».