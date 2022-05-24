Реклама
Прямой эфир
Мир
В Раде предложили разрешить украинским военным убивать дезертиров
Экономика
Пушков назвал отказ Варшавы от российского газа «польским стилем»
Мир
Полянский назвал пиаром желание Зеленского встретиться с Путиным
Мир
Лавров спрогнозировал укрепление экономических связей России с Китаем
Мир
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
Мир
США могут высвободить дизель из резервов для снижения цен на рынке
Общество
В России хотят создать службу по восстановлению ДНР и ЛНР
Мир
В США за год на 52% выросло количество инцидентов с массовой стрельбой
Общество
Для модификации «кукурузника» создадут российский двигатель
Мир
В Херсонской области русский язык получит статус государственного
Туризм
В Подмосковье появится программа развития экотуризма

Лавров заявил, что Россия серьезно подумает, возобновлять ли отношения с Западом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия серьезно подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом, если к Москве поступит соответствующее предложение. Об этом заявил 23 мая глава российского МИДа Сергей Лавров.

Из заряда вон: что ждет ЕС без поставок электроэнергии из России
Насколько может подорожать свет для европейцев

«Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины», — отметил он, отвечая на вопрос в рамках проекта гимназии им. Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру».

Лавров подчеркнул, что в настоящее время центр мирового развития сместился в Евразию. У России, при этом, в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвлённая сеть партнёрств, на которых следует полагаться в развитии транспортных, транзитных, логистических возможностей РФ.

Реклама

Кроме того, глава МИД отметил, что существуют попытки западных правительств «подыгрывать» русофобским проявлениям на бытовом уровне. Под воздействием этой русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом, уточнил он.

При этом он заявил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. России надо полагаться в дальнейшем развитии на партнеров в евразийском регионе, добавил Лавров.

Также министр иностранных дел РФ выразил мнение, что двусторонние отношения России и Китая в сфере экономики будут развиваться на фоне конфронтации с западными государствами. По его словам, при содействии Пекина Россия сможет реализовать своей потенциал во многих областях, включая атомную энергетику.

22 апреля Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди заявил, что несостоятельность и недоговороспособность Запада становится все более очевидной во всех регионах мира. В частности, он обратил внимание на то, что западные рестрикции «абсолютно незаконны, нелегитимны».

30 марта Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022