Саперы разминируют объекты на подступах к Крыму, недалеко от крупного промышленного завода, на которых находились опорные пункты ВСУ. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Как сообщил «Известиям» военнослужащий РФ Михаил, при осмотре территории военные обнаружили самодельное взрывное устройство. Найти взрывоопасный предмет в траве помогают кинологи с собаками.

«В один момент, собака садится на траву и подает сигнал. Это означает, что в этой локации», — передал корреспондент Александр Соловьев.

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Отмечается, что российские военные обнаружили две тонны тротила рядом с шлюзом, который подает воду из Северо-Крымского канала на химический завод полуострова.

По словам корреспондента Мери Бадунц, Северо-Крымский канал разблокировали в самом начале спецоперации. Но, вода из Днепра промышленный завод Крыма не поступала, потому что гидротехнические сооружения и шлюзы были заминированы.

«Сейчас саперы расчистили территорию от взрывоопасных предметов и впервые за восемь завод получит воду в полном объеме», — пояснила она.

Химический Завод в Крыму — единственное в России предприятие, производящее диоксид титана пигментного качества. Этот компонент используют в отечественной лакокрасочной промышленности, производстве бумаги, синтетических волокон и пластмассы.

Ранее, 23 мая, корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов показал кадры работы саперов на пляже недалеко от порта Мариуполя. По словам саперов, эту территорию не минировали, но в песке много неразорвавшихся снарядов. Всего во время работы съемочной группы были уничтожены три противопехотные мины. Людей на территорию пока не пускают.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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