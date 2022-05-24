МО РФ показало работу расчетов гаубиц «Мста-Б» ЗВО в спецоперации

Минобороны России показало работу расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции Москвы по защите Донбасса.

Отмечается, что дальность ведения огня из гаубиц «Мста-Б», так называемой «тройки», составляет до 30 км. При этом для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон.

Артиллеристы работают сутками, огонь ведется по десяткам целей на удалении 10-15-20 и более километров.

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Как рассказал номер расчета «тройки» Виктор, вместе с сослуживцами работают со скоростью один залп за 10 сек.

«Снаряды сами себя не разгружают. Вот эти ящики мы можем по 50 за раз разгрузить, а весят они по 86 кг», — поделился он.

Команда «Стой, записать» означает, что цель поражена. При этом успех в уничтожении украинских позиций складывается из усилий разведгрупп спецподразделений, операторов российских беспилотных летательных аппаратов, наводчиков орудий, номеров, а также командиров расчетов тяжелых гаубиц.

По словам Виктора, наводчик и командир орудия — самые рискованные должности, потому что они всегда должны стоять при орудии.

Номер расчета гаубицы «Мста-Б» Алексей добавил, что плановые цели периодически корректируются.

«По вышкам, по дорогам, путям отступления противника, по танкам, по движущимся целям, по колоннам. Бывают дни слишком плотные, загруженные, много целей», — рассказал он.

Алексей уточнил, что в ночное время запрещено пользоваться осветительными приборами.

23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки были сбиты три самолета Су-25 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области. Также ВС РФ перехватили над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Ранее в этот же день в Министерстве обороны РФ показали кадры уничтожения батареей самоходных орудий «Гиацинт-С» украинского подразделения 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М-777 американского производства. В случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника и после каждого огневого налета незамедлительно производится смена огневой позиции, рассказали в оборонном ведомстве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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