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МО РФ показало работу расчетов гаубиц «Мста-Б» ЗВО в спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России показало работу расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции Москвы по защите Донбасса.

Отмечается, что дальность ведения огня из гаубиц «Мста-Б», так называемой «тройки», составляет до 30 км. При этом для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон.

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Артиллеристы работают сутками, огонь ведется по десяткам целей на удалении 10-15-20 и более километров.

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Как рассказал номер расчета «тройки» Виктор, вместе с сослуживцами работают со скоростью один залп за 10 сек.

«Снаряды сами себя не разгружают. Вот эти ящики мы можем по 50 за раз разгрузить, а весят они по 86 кг», — поделился он.

Команда «Стой, записать» означает, что цель поражена. При этом успех в уничтожении украинских позиций складывается из усилий разведгрупп спецподразделений, операторов российских беспилотных летательных аппаратов, наводчиков орудий, номеров, а также командиров расчетов тяжелых гаубиц.

По словам Виктора, наводчик и командир орудия — самые рискованные должности, потому что они всегда должны стоять при орудии.

Номер расчета гаубицы «Мста-Б» Алексей добавил, что плановые цели периодически корректируются.

«По вышкам, по дорогам, путям отступления противника, по танкам, по движущимся целям, по колоннам. Бывают дни слишком плотные, загруженные, много целей», — рассказал он.

Алексей уточнил, что в ночное время запрещено пользоваться осветительными приборами.

23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки были сбиты три самолета Су-25 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области. Также ВС РФ перехватили над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Ранее в этот же день в Министерстве обороны РФ показали кадры уничтожения батареей самоходных орудий «Гиацинт-С» украинского подразделения 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М-777 американского производства. В случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника и после каждого огневого налета незамедлительно производится смена огневой позиции, рассказали в оборонном ведомстве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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