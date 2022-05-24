В Подмосковье появится программа развития экотуризма

В Московской области появится программа развития экотуризма. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал представитель Мособлдумы в Совфеде Александр Двойных.

«В Московской области экологический туризм — это один из перспективных видов индустрии путешествий, но пока еще малоразвиты», — приводит его слова телеканал «360».

По его словам, экотуризм является одним из перспективных направлений для сферы путешествий в регионе, и для его развития необходимо создать специальную программу.

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По словам Двойных, в разработке программы могут помочь представители Палаты молодых законодателей.

Сенатор отметил, что запрос на экотуризм является высоким — речь идет о кэмпингах, глэмпингах, а также обустроенных стоянках для автокемпинга.

Он указал на то, что правовая база в этом направлении туристической отрасли устарела и не отвечает современным запросам.

«Но работа по совершенствованию законодательства ведется, в Государственной думе находится на рассмотрении законопроект о введении в законодательство понятия «экологический туризм», — цитирует Двойных РИАМО.

Экотуризм планируют развивать с учетом особо охраняемых природных территорий, которых в Московской области насчитывается 261. Речь идет о природных заказниках, памятниках природы, прибрежных рекреационных зонах и не только.

У каждой территории есть свой индивидуальный режим, который нужно учитывать при организации экологического туризма. Как отмечает RT, чтобы поддержать и защитить интересы малого и среднего бизнеса, который хочет вложиться в развитие этого вида туризма, можно использовать франшизы на турбизнес в данном направлении, отметил Двойных.

Глэмпинг — это отдых в небольших домиках на природе, но с удобствами гостиничного уровня. 18 мая стало известно, что Подмосковье сделает акцент на развитии такого туризма.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, для глэмпингов, кемпингов и гостиниц в регионе разработают единые современные стандарты.

22 мая НСН отмечал, что россияне при выборе места для летнего отдыха отдают предпочтение Минеральным Водам, Сочи, а также Грузии. Помимо этого, высокий спрос по традиции есть на Москву, Санкт-Петербург и Турцию.

В апреле текущего года в Минприроды сообщили «Известиям», что особо охраняемым природным территориям (ООПТ) для строительства объектов туристической инфраструктуры необходимо 993,2 млн рублей.

Дополнительное финансирование необходимо для создания экотроп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха, строительства объектов экопросветительского туризма и закупки необходимой для этого техники, подчеркнули в ведомстве.