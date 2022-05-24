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Жители поселка Светличное в ЛНР рассказали о прикрывавшихся ими ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жители недавно освобожденного поселка Светличное в Луганской Народной Республике (ЛНР) рассказали «Известиям» о том, как ВСУ использовали их в качестве живого щита.

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В Светличном украинские позиции были оборудованы посреди жилого квартала между котельной, зданием хозяйственного магазина и «Аптекой». От покинутого пулеметного гнезда до дома пенсионерки Нины Урсол всего-то двадцать метров. Перед домом россыпи гильз от 30- мм пушки и 7,62 мм патронов.

«Броневик выезжал чуть вперед из-за нашего дома и стрелял, а потом опять прятался», — рассказывает о тактических уловках украинских формирований Урсол.

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Бои в поселке и окрестностях продолжались два месяца. Все это время женщина пряталась в подвале своего дома.

Как передает корреспондент, Светличное построено на высоте, с которой можно контролировать подходы к Лисичанску и Северодонецку с юго-востока. Со стороны, где вели наступление войска ЛНР, поселок напоминает неприступный бастион. Прежде чем попасть в него, штурмующим подразделениям пришлось преодолеть глубокую балку и подняться на высоту, где располагались жилые дома, уточнил журналист.

«В посадках перед поселком было построено несколько полос обороны. Укрепления были возведены по всем правилам фортификации — везде доты с бетонными перекрытиями, капониры для техники и окопы полного профиля», — говорится в его репортаже.

Отмечается, что на танкоопасных направления устанавливались бетонные пирамидки, которые преграждали путь бронетехнике. Само Светличное служило отличным наблюдательным пунктом, с его окраины можно было корректировать огонь — местность просматривается на многие километры вокруг. Из-за этого ВСУ держались здесь до конца, пришел к мнению корреспондент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Броневик выезжал из-за нашего дома и стрелял, а потом опять прятался»

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