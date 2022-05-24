Британия и США решили найти замену GPS из-за якобы угрозы России

Система навигации GPS недостаточно защищена от потенциального вмешательства со стороны РФ и требует более эффективной замены. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает британское издание The Times.

«Великобритания и Соединенные Штаты ищут альтернативы GPS, которые не полагаются на спутники, опасаясь, что в будущих конфликтах противник сможет легко заглушить сигнал», — говорится в публикации.

Автор статьи также приводит слова замминистра обороны Великобритании Джереми Куина, который заявил о необходимости «быть начеку» перед лицом спутниковой угрозы. По его мнению, Россия якобы использует конфликт на Украине в том числе для того того, чтобы испытать технологии глушения сигнала GPS.

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Уточняется, что одним из альтернативных вариантов может стать навигационная система компании OneWeb, работу которой обеспечивает низкоорбитальная спутниковая группировка. Также в качестве замены GPS рассматривают технологию американского разработчика NextNav, предполагающую использование сигнала наземных станций.

Как отметил руководитель NextNav Ганеш Паттабираман, постороннее вмешательство в работу GPS грозит отключением системы, что неизбежно повлияет на энергоснабжение, мобильную связь, банковские операции, а также усложнит применение высокоточных вооружений.

В свою очередь, РФ рассматривает замену GPS абонентским оборудованием российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Так, 22 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена направить в Минтранс и Росавиацию соответствующие технические предложения.

Основой системы ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли. Основное отличие от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.

В этот же день у руководство авиаотрасли России попросило перевозчиков подготовиться к полетам без GPS в связи с информацией европейского авиарегулятора от 17 марта. Согласно сообщению, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг).

19 марта Рогозин сообщил, что в рамках санкций США рассматривается вопрос об отключении России от GPS. Он призвал россиян не переживать по этому поводу, так как каждый смартфон подключен к ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.

Рогозин также отмечал, что технически отключить Россию от системы спутниковой связи GPS достаточно сложно, потому что орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться в направлении других континентов и стран.