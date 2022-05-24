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Число погибших во время грозы в Канаде возросло до 10

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Фото: соцсети
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В Канаде количество погибших от последствий обрушившейся на южные районы провинций Квебек и Онтарио грозы и ураганного ветра увеличилось до 10 человек. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил телеканал CTV.

Непогода накрыла канадские провинции Квебек и Онтарио в субботу, 21 мая. Большинство людей погибли из-за упавших деревьев, уточняет RT.

Сообщается, что порывы ветра, скорость которых превышала 130 км/ч, валили деревья, столбы и опоры линий электропередач, сообщает «Ридус».

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По последним данным, девять человек погибли от рухнувших на них деревьев, еще один человек скончался в результате опрокидывания лодки.

По данным местных электросетевых компаний, в провинции Онтарио 23 мая без электроснабжения остаются около 185 тыс. потребителей, а в провинции Квебек — почти 200 тыс. Спасательные службы устраняют последствия, уточняет Life.ru.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство готово помочь пострадавшим, сообщает сайт aif.ru.

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