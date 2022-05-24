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Пушков назвал отказ Варшавы от российского газа «польским стилем»

Сенатор Пушков назвал решение Варшавы досрочно разорвать контракт на газ из РФ «польским стилем»
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Фото: Global Look Press
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в понедельник, 23 мая, решение Варшавы досрочно разорвать межправительственное «ямальское» соглашение на поставку газа из России, назвав его «чисто польским стилем».

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«Польша досрочно расторгла соглашение с «Газпромом» о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник уполномоченный кабмина Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил о том, что страна досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа.

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Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться доходами от продажи нефти и газа. Как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, таким образом Варшава пытается воспользоваться моментом, чтобы решить свои геополитические задачи, применяя на себя роль распорядителя происходящих процессов.

В то же время санкции в отношении РФ разрушают экономику самой же Польши, это не заботит Моравецкого, заключил Белик.

Также в понедельник полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский выразил мнение, что продолжение импорта российского газа в Европу принесет континенту долгие мучения. У Польши есть контракты, которые позволят заместить российские поставки, поэтому вряд ли у страны возникнут проблемы с поставками отдельным клиентам или отраслям, подчеркнул он.

За день до этого Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

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