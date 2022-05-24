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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями и местами небольшие осадки ожидаются в столице во вторник, 24 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от +14 до +16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5…+7 градусов.

В области днем ожидается от +8 до +10 градусов, а в ночное время столбики термометра опустятся до отметки +3 градуса.

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Прогнозируется северо-западный и северный ветер со скоростью 6–11 м/с. Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 742–746 мм ртутного столба.

23 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Известиям», что в Москве и области на предстоящей неделе ожидаются дожди и кратковременный мокрый снег.

Ранее в этот день главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что погода в Москве приблизится к своей климатической норме в конце мая: в последние пять дней месяца ожидается потепление.

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