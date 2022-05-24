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В России хотят создать службу по восстановлению ДНР и ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил создать при Минстрое Федеральную службу оперативного строительного контроля и управления при ЧС. В том числе служба необходима для координации и организации работ по восстановлению ДНР и ЛНР, сказал «Известиям» руководитель ВЦНСП Александр Моор.

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«Объем работ по восстановлению республик предполагается очень большой, есть территории, которые разрушены практически на 95%. Поэтому нужно будет разогнать строительно-промышленный кластер, что положительно скажется на строительной отрасли России», — сказал он.

По словам Александра Моора, совокупно отрасль может расшириться на 15-20%: увеличится объем строительства и, соответственно, объем производства продукции, материалов и комплектующих. Расширятся логистические цепочки и маршруты, увеличится численность задействованных рабочих всех циклов, добавил он.

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По словам источника «Известий» в строительной отрасли, заниматься восстановлением ЛНР и ДНР могут крупные госкомпании, либо частные игроки — для них это своеобразная соцнагрузка, которая будет частично или полностью реализовываться за счет госбюджета, а в обмен — преференции на территории РФ.

«Основные средства на восстановление пойдут из бюджета РФ. Регионы также будут брать «шефство» над отдельными территориями и участвовать вместе с федеральным бюджетом. На ЧС же обычно направляется 60-80% федерального бюджета, остальное — средства субъектов», — сказал Моор.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все в стройку: в РФ хотят создать службу по восстановлению в ДНР и ЛНР

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