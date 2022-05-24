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Зеленский раскрыл «план Б» Киева на случай его гибели

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В Киеве разработали «план Б» на случай гибели одного из руководителей Украины, в том числе президента. Об этом рассказал 23 мая украинский президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в Давосе.

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«Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — отметил он.

Зеленский уточнил, что Украина — парламентско-президентская республика.

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Кроме того, выступая по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе, украинский лидер заявил, что единственный политик, с кем готов он встретиться для обсуждения вопроса прекращения боевых действий, — президент России Владимир Путин. При этом он уточнил, что организация каких-либо переговоров с Россией становится все более сложной.

В то же время первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал соответствующее заявление Зеленского чистым пиаром. По его словам, переговорный процесс между Киевом и Москвой заморозила украинская сторона, между там России до сих пор ждет ответов на еще когда-то сформулированные предложения.

21 мая французская Le Figaro опубликовала материал о ситуации вокруг Украины и спецоперации РФ по защите Донбасса, в комментариях к которому читатели отметили несколько путей для Зеленского. Одни предлагали уйти в отставку, другие — ссылку в Сибирь, третьи — сразу четыре варианта ухода из политики. Комментаторы назвали украинского президента «проблемой», поэтому ждать от него «решения проблемы бессмысленно».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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