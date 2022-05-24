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Семь российских банков вошли в число крупнейших эквайеров Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидером рейтинга топ-45 торговых эквайеров Европы (банков, которые принимают платежи) в 2021 году в шестой раз подряд стал «Сбер», говорится в исследовании Nilson Report. В нем учитывались транзакции по картам Visa и Mastercard, а национальные платежные инструменты, в том числе карты «Мир», не принимались во внимание.

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Число обработанных «Сбером» операций в прошлом году выросло на 23% до 27 млрд, а объем — на 37% до $281 млрд. По данным исследования, «Сбер» обрабатывает платежи 1,4 млн торговых точек, обслуживая 2,3 млн POS-терминалов.

На 17 месте рейтинга оказался ВТБ: банк обработал 2 млрд транзакций общей суммой $31,6 млрд. Газпромбанк занял 29 место, увеличив число операций на 8% до 800 млн, а объём — на 17% до $9,3 млрд.

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В список крупнейших эквайеров среди российских кредитных организаций также попали Альфа-Банк (35 место), «Тинькфф» (36), «Русский Стандарт» (43 мсто) и ПСБ (44).

Общая доля российских кредитных организаций по числу операций в европейском топ-45 за прошлый год составила 25%, подсчитали «Известия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карты России: семь банков РФ вошли в число крупнейших эквайеров Европы

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