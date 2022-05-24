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Полянский назвал пиаром желание Зеленского встретиться с Путиным

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: желание Зеленского встречаться только с Путиным является пиаром
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса, является чистым пиаром. Об этом 23 мая заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Это, конечно, пиар чистый», — сказал он в эфире передачи «Соловьев Live».

Как пояснил Полянский, переговоры на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены, при этом повестка должна быть согласована с двух сторон. Кроме того, уточнил зампостпреда РФ, к началу переговоров должны быть уже достигнуты экспертные наработки.

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«Иначе незачем разговаривать», — подчеркнул он.

Кроме того, Полянский прокомментировал приостановку переговорного процесса с Украиной на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Переговоры заморозили не мы, контакты некоторые осуществляются, и как бы мы ждем от украинцев до сих пор ответов на те предложения, которые были сформулированы еще когда-то», — отметил он.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться — это российский лидер Владимир Путин. Он уточнил, что встреча с ним может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом страны Владимиром Путиным. Однако 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

При этом советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

13 мая украинский лидер заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос полуострова закрыт однозначно раз и навсегда, это полноценный регион России, все переговоры с Киевом бесполезны. По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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