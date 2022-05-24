Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов в ближайшие дни

В ближайшие два дня в некоторых регионах Центральной России, Поволжья и Урала ожидаются ночные заморозки до 0... – 2 градусов, сообщил 23 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК.

По его словам, заморозки придут в Московскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую, а также в более южные области — Липецкую, Воронежскую и Ростовскую.



Как пояснил метеоролог, такое погодное явление связано с тем, что ночью 24 и 25 мая большая территория европейской части и Урала будет находиться в зоне влияния северных потоков.

«Это очень холодные воздушные массы, которые сформировались над Северным Ледовитым океаном», — заявил он.



Кроме того, по его словам, похолоданию будет способствовать малооблачная погода, из-за которой происходит выхолаживание подстилающей поверхности.

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«Поэтому даже небольшое тепло, которое накапливается за день от солнечных лучей, быстро уходит в верхние слои тропосферы», — отметил Вильфанд.



Однако уже в четверг температура начнет повышаться: в этот день воздух в столичном регионе прогреется до плюс 15–19 градусов, заключил собеседник РБК.

Ранее в это же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Известиям», что в Москве и области на предстоящей неделе ожидаются дожди и кратковременный мокрый снег. По его словам, во вторник ночью температура воздуха будет находиться в пределах +1...+6 градусов, а днем — +5...+10 градусов. Ночью в среду температура составит +1...+3 градуса, а днем — +8...+13 градусов.

При этом в конце рабочей недели прогнозируется небольшое потепление: в четверг ночной воздух немного прогреется и температура составит +2...+7 градусов, а днем — +13...+18 градусов.

Кроме того, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что погода в Москве приблизится к своей климатической норме в конце мая: в последние пять дней месяца ожидается потепление. Вместе с тем, по словам эксперта, в этот же период прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы.