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Корреспондент «Известий» показал работу медицинской роты ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Хирурги, травматологи, терапевты в медицинских ротах Луганской Народной Республики (ЛНР) спасают жизни раненых солдат. Пациенты лечатся не только от осколочных и пулевых ранений, но и болезней, приобретенных в полевых условиях. В одной их таких рот побывал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Как рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Хирург», военнослужащие также часто простывают в холодных окопах.

«Поскольку в окопах холодно, люди иногда простывают, плюс есть хронические заболевания. Опять же пьем воду мы всю. Бывают ситуации, что появляются камни в почках. Все мы люди, и присуще нам болеть», — сказал он.

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Как добавил начальник медицинской роты Алексей, из Москвы и Санкт-Петербурга привозят медикаменты, потребность в которых существует большая.

«Поток раненых большой, и, соответственно, расходники востребованы. Кровоостанавливающие, целакс нужны, также расходное — тонометры», — уточнил он.

В арсенале медицинской роты имеется также переносной аппарат УЗИ, он позволяет изучать проникающие ранения или же внутренние кровоизлияния.

20 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал. что за прошедшую неделю погибли 27 военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР). Еще 120 человек получили ранения, уточнил он.

18 мая военный медик ЛНР с позывным «Док» рассказал, как оказывает первую помощь раненым бойцам в зоне боевых действий. Работать приходится под обстрелами, против бойцов ЛНР сражаются не только местные националисты, но и иностранные наемники, сообщил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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