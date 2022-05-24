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Посол Швеции заявила об отсутствии угрозы членства страны в НАТО для РФ

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Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow/dpa
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Вступление Швеции в НАТО не угрожает безопасности и национальным интересам России. Об этом в понедельник, 23 мая, заявила официальный представитель Стокгольма в США Карин Олофсдоттер.

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«Это расширение НАТО и присоединение Швеции не носит конфронтационный характер в отношении России, однако мы видели, что она сделала, а потому защищаем нашу собственную безопасность», — сказала она на мероприятии в Брукингском институте.

По словам дипломата, Швеция не намерена вступать в противостояние с Россией ни сейчас, ни в дальнейшем. Олофсдоттер подчеркнула, что желание стать частью альянса не предполагает готовность разместить на своей территории иностранные войска.

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Ранее в этот день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

23 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала приятными и позитивными переговоры с президентом Турции по членству ее страны в НАТО.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

15 мая в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Тогда же Финляндия приняла аналогичный шаг о присоединении к альянсу.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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