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МО РФ рассказало о новых подвигах российских солдат в спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Минобороны России во вторник, 24 мая, рассказало о смелости и героизме российских военнослужащих, благодаря которым ВС РФ успешно выполняет поставленные в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса задачи.

Военнослужащие РФ и ДНР блокировали основные пути снабжения ВСУ. Спецоперация в Донбассе, 23 мая
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В оборонном ведомстве рассказали о сержанте Денисе Чеснокове, который на одном из блокпостов в освобожденном от украинских националистов населенном пункте ночью обнаружил и лично задержал вражеского диверсанта-разведчика. Как уточнили в МО РФ, националист под видом местного жителя вел разведку местности, использовал, при этом, прибор ночного видения.

Задержанного допросили, он выдал место дислокации, количество разведывательно-диверсионной группы противника, а также рассказал о своем командовании. В результате, добавили в Минобороны, оперативно полученные данные от националиста позволили нанести внезапный удар по диверсионной группе противника и ликвидировать ее.

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Старший лейтенант Александр Овсянников, продолжили в оборонном ведомстве, командовал танковой ротой, которая осуществляла огневую поддержку наступающих мотострелков в ходе освобождения одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Действуя на месте наводчика, Овсянников лично уничтожил одну боевую машину пехоты и три минометных расчета противника.

Кроме того, старший лейтенант проявил героизм, когда вытащил потерявшего сознание механика-водителя из задымленного танка и организовал эвакуацию экипажа в безопасное место. Как уточнили в министерстве, едкий дым в машине стал скапливаться после атаки со стороны противника, когда осколок выпущенного из украинского миномета снаряда попал в систему постановки дымовых завес, осколок также поразил механика-водителя.

Убедившись, что экипажу танка ничего не угрожает, Овсянников занял место наводчика-оператора в другом танке и продолжил руководить подразделением в наступлении. Мужественные действия старшего лейтенанта в сочетании с его высокой подготовленностью обеспечили захват ключевых важных позиций вблизи населенного пункта и создали условия для его освобождения, заключили в ведомстве.

В российском Минобороны рассказали и о подполковнике, командире гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Юрии Рогожникове. Дивизион под его командованием выполнял задачу по созданию бреши в оборонительных рубежах боевиков.

Благодаря грамотным действиям подполковника Рогожникова и профессионализму подчиненного ему личного состава в ходе артиллерийских ударов по позициям врага было уничтожено было уничтожено семь опорных пунктов, до 17 единиц бронетехники, а также до 70 националистов. Противник был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции.

23 мая в Минобороны России рассказали, что подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки были сбиты три самолета Су-25 украинских ВС в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области.

Накануне корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал в окрестностях поселка Камышеваха Запорожской области и показал, как по позициям противника работает российская артиллерия.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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