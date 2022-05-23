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Небензя заявил, что западные СМИ признали гибель жителей Бучи от обстрелов ВСУ

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Средства массовой информации западных стран были вынуждены признать, что мирное население Бучи на Украине погибли от артиллерийских обстрелов украинских вооруженных сил. Соответствующее заявление 23 мая сделал постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

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«Под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города», — отметил он.

По словам постпреда, в настоящее время ведется борьба на информационном поле с целью искажения реальности «и даже полной подмены». При этом, уточнил он, «правда вытесняется интенсивным потоком информационного, идеологически заряженного спама».

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Кроме того, Небензя подчеркнул, что теперь западные медиаресурсы «вбрасывают новые фальшивки» с целью сместить акцент с произошедшей в Буче провокации со стороны украинских силовиков.

18 мая Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) по сценарию Бучи. При этом планируется, что камеры видеофиксации якобы случайно проезжающих машин будут снимать, как боевики переодетые в форму российских военнослужащих, расстреляют гражданских.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад прекратить врать о Буче. Он указал, что и Минску, и Москве известно, кто организовал эту показуху и провокацию.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. Как указали в российском Минобороны, военнослужащие РФ покинули город 30 марта, свидетельства же преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных с прибытием в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

15 апреля Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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