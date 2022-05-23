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Пять случаев заражения оспой обезьян выявлены в США

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Фото: REUTERS/Christine Uyanik
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В США выявлены пять случаев заражения поксвирусами, к которым в том числе относится оспа обезьян. Об этом заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США Дженнифер Маккуистон сообщила 23 мая на брифинге.

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«В дополнение к одному подтвержденному случаю оспы обезьян в Массачусетсе, были выявлены еще четыре случая поксвируса», — сказала она.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта. Все заболевшие — мужчины. Некоторые из инфицированных обратились к медикам в начале этого месяца, после возвращения из поездок в конце апреля.

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Ранее 23 мая сообщалось, что еще 36 случаев заражения оспой обезьян были зарегистрированы Агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA) на территории королевства за выходные. Агентство по здравоохранению не считает оспу обезьян инфекцией, передаваемой половым путем, но она способна передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком. Риск распространения среди британцев оценивается как очень низкий.

В то же время в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России в настоящее время не выявлено случаев инфицирования оспой обезьян. При этом ведомство усилило санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз вирусной инфекции в РФ.

21 мая ВОЗ получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств — участников организации.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Инкубационный период чаще всего составляет 7–14 дней. Симптомы такого вируса менее тяжелые, чем у натуральной оспы. К ним относятся лихорадка, мышечные боли, озноб, увеличение лимфатических узлов. Лицо заболевшего покрывается сыпью. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.

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