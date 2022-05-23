Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных

Банк России (ЦБ РФ) подтвердил, что снять наличные россияне могут без каких-либо лимитов, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Кроме того, в банке опровергли информацию о запрете на досрочное закрытие вкладов, но предупредили о возможных последствиях.

«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — сообщает ЦБ.

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Ранее в сети появилась информация якобы о письме Банка России некоторым кредитным организациям, согласно которому они должны были ограничить выдачи срочных вкладов суммой до 1 млн рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах не более 50 тыс. рублей, а также запретить досрочное прекращение вкладов.

В регуляторе назвали эти данные «фейком дня, а может быть и месяца».

Ранее в этот день Центробанк России опроверг данные СМИ о закупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления. 23 мая «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству РФ источники. Собеседники издания не раскрыли суть механизма и его влияние на валютный рынок, однако отметили, что ЦБ предпринял эти действия во избежание резкого укрепления рубля.

20 мая ЦБ до 31 декабря ограничил размер «кредитного плеча» (заемных средств), на который инвесторы могут торговать на бирже, и сообщил об отмене запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов. Ранее введенные ограничения будут сняты также с 1 июня.

За день до этого Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. Отмечалось, что в этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.