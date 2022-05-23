«Известия» узнали о минировании боевиками тоннеля «Азовстали»

Боевики «Азова» (в отношении группировки возбуждены уголовные дела в РФ) заминировали один из тоннелей в подземелье «Азовстали», а второй завалили, оставив небольшой проход.

«Это не результат работы артиллерии, это [боевики] сами подрывали, сами заваливали», — рассказал боец с позывным «Араб» корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину.

Он объяснил: неонацистам нужно было «маскировать» этот лаз, чтобы закрываться от обстрелов российских военных, а также самим вести огонь из надежного укрытия.

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Ранее в этот день в распоряжении «Известий» оказались уникальные снимки боевиков «Азова» с нацистской символикой. На кадрах — тренировки, собрания и мероприятия неонацистов.

Также в понедельник военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал, как выглядит вход в «подземный город» комбината, в котором на протяжении месяца прятались боевики группировки «Азов». Журналист рассказал, что там пахнет гарью, так как перед выходом с завода военные взорвали боеприпасы.

На предприятии нашли предположительное место временной дислокации главарей группировки.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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