Вспышку бруцеллеза выявили в Тамбовской области

В Тамбовской области зафиксирована вспышка бруцеллеза крупного рогатого скота. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям.

Бруцеллез выявлен на территории личного подсобного хозяйства, расположенного под Тамбовом. Сейчас там проводятся мероприятия по ликвидации вспышки заболевания.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», бруцеллез — неизлечимое заболевание, которое является общим для человека и животного. Оно поражает опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, нервную и половую системы. Чаще всего человек может заразиться бруцеллезом через продукты питания или контактно-бытовым способом.

Заболевание вызывается ослаблением иммунитета животных, плохим содержанием стада, отсутствием профилактики и диагностики.