Модернизация котельной «Косыревка» началась в Липецке

В Липецке стартовала модернизация котельной «Косыревка». Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Большая часть оборудования уже убрана. Затем, как рассказал директор подрядной фирмы Александр Коврешкин, начнутся строительные работы.

На время модернизации потребуется отключение горячей воды в двух домах по улице Новой. С местными жителями вопрос согласован, уточняет LipetskMedia.

В рамках обновления котлы заменят на современные автоматизированные. Стоимость работ составит 17,5 млн рублей. Завершить их планируется к новому отопительному сезону.