Военкор «Известий» показал пункт управления боевиков на «Азовстали»

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков побывал в пункте управления боевиков на комбинате «Азовсталь». Кадры опубликованы в понедельник, 23 мая.

Пункт управления устроили в одном из бункеров подземных этажей «Азовстали». Оттуда бойцы группировки «Азов» (в РФ в отношении ее представителей возбуждены уголовные дела), связывались с командованием в Киеве и пособниками.

По словам военнослужащего Донецкой Народной Республики (ДНР), боевики находились в штабе до последнего дня. В помещении обнаружены боеприпасы, генератор для выработки электричества, аккумуляторы от танков. Их могли использовать для зарядки гаджетов.

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Ранее в понедельник в освобожденном заводе «Азовсталь» нашли предположительное место временной дислокации его главарей. В помещении очень много боеприпасов, ящики с гранатами.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа, указал он.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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