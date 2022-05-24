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Новостройки Дубая дешевеют после покупки на 25%

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Schwenkenbecher
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Спустя 7–8 месяцев после ввода новостройки в Дубае стоимость вторичных квартир в ней снижается до 25%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании Realiste.

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«После того как прошли первые горячие продажи, интерес к жилому комплексу (ЖК) постепенно снижается, и примерно через 5–6 месяцев о нем уже не говорят, потому что на подходе новые проекты, на которые теперь брошены все силы рекламных кампаний», — рассказали эксперты.

Стоимость квартир в ЖК постепенно снижается, и уже через 7–9 месяцев купить в нем квартиру на вторичном рынке у разочаровавшихся инвесторов можно со скидкой до 25%, сообщили в компании.

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Так, по словам экспертов, почти каждый новый проект на первичном рынке Дубая, который распродается за считаные дни, в результате напоминает неудачное IPO: сразу после размещения акций их стоимость идет вниз.

Поэтому перед инвестициями в рынок стоит знать его особенности и подводные камни, задавать риелтору неудобные вопросы, а при выборе конкретного лота анализировать лоты-конкуренты (самостоятельно или с помощью машинных алгоритмов), посоветовали аналитики.

13 мая аналитики Est-a-Tet рассказали «Известиям», что самая дешевая квартира в новостройках Москвы сейчас продается за 4,6 млн рублей. Объект находится в Зеленоградском административном округе.

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