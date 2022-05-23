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Лестницу на Плехановском спуске обследуют в Липецке

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В Липецке намерены обследовать лестницу на Плехановском спуске, состояние которой оценивается как плачевное. Об этом сообщает управление главного смотрителя города.

Как отмечает GOROD48, лестница медленно разрушается. Судя по фотографиям, которые прислали изданию читатели, сейчас на лестнице растрескался водоотводный желоб.

В управлении главного смотрителя заявили, что для восстановления водоотвода и лестницы необходимо провести инженерное обследование и разработать проектно-сметную документацию. Обследование пройдет на следующей неделе. Возможность ремонта будет рассмотрена при формировании бюджета на будущий год.

«Стоит отметить, что недостатки выявленные в прошлом году, были устранены. Провал, образовавшийся на месте проведения земляных работ после восстановления благоустройства, засыпан грунтом», — заметили в управлении.

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