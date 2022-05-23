Реклама
Прямой эфир
Мир
Минск изучает возможность производства комплектующих к Superjet 100 и МС-21
Политика
Путин дал ряд поручений по развитию Арктики
Мир
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун»
Мир
Мэр Львова посетовал на «недостаточную русофобию»
Мир
Нидерландские организации оспорят блокировку RT и Sputnik
Культура
Минкультуры РФ полностью профинансирует дебютные фильмы
Мир
В Великобритании выявлено еще 36 случаев заражения оспой обезьян
Мир
Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу» по ситуации с Украиной
Мир
ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на заводе в Лисичанске
Спорт
Боксер Альварес анонсировал третий бой с Головкиным
Общество
Рогозин предложил дать русские названия Курильским островам

Около 90 человек пострадали от клещей в Рязанской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области за минувшую неделю 87 человек обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 16 по 22 мая жертвами клещей стали 37 взрослых и 50 детей. В основном инциденты происходили на дачных участках, в лесах и лесопарковых зонах, пишет РИА «7 новостей».

«Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — отметили в ведомстве.

Как уточняет 62INFO.ru, 26 мая власти Рязани намерены завершить обработку от клещей шести городских парков. В их числе парк имени Гагарина, парк Морской славы, парк Советско-Польского братства по оружию, Комсомольский парк, Лесопарк и Центральный парк культуры и отдыха.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022