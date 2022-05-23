Около 90 человек пострадали от клещей в Рязанской области

В Рязанской области за минувшую неделю 87 человек обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 16 по 22 мая жертвами клещей стали 37 взрослых и 50 детей. В основном инциденты происходили на дачных участках, в лесах и лесопарковых зонах, пишет РИА «7 новостей».

«Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — отметили в ведомстве.

Как уточняет 62INFO.ru, 26 мая власти Рязани намерены завершить обработку от клещей шести городских парков. В их числе парк имени Гагарина, парк Морской славы, парк Советско-Польского братства по оружию, Комсомольский парк, Лесопарк и Центральный парк культуры и отдыха.