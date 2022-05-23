Реклама
Прямой эфир

Более 20 т мандаринов с личинками задержали в морском порту Петербурга

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербург привезли партию мандаринов с мертвыми насекомыми и живыми личинками. В морском порту задержали более 22 т зараженных фруктов.

Как рассказали телеканалу «78» в Северо-Западном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю, цитрусовые были поставлены в Петербург из Аргентины. Во время досмотра инспекторы обнаружили личинки и насекомых, внешне напоминающих опасных карантинных особей. Вся поставка была задержана.

Ранее начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова рассказала, как бактерии сальмонеллы могут попасть в продукты питания по вине человека. Она уточнила, что бактерии проникают в продукты, например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки. Так, сальмонеллы могут попадать в пищевые продукты при использовании на производстве зараженных яиц, воды, посуды. Бактерия заносится различными насекомыми, попадает с разделочных досок и другого оборудования.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022