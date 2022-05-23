Более 20 т мандаринов с личинками задержали в морском порту Петербурга

В Санкт-Петербург привезли партию мандаринов с мертвыми насекомыми и живыми личинками. В морском порту задержали более 22 т зараженных фруктов.

Как рассказали телеканалу «78» в Северо-Западном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю, цитрусовые были поставлены в Петербург из Аргентины. Во время досмотра инспекторы обнаружили личинки и насекомых, внешне напоминающих опасных карантинных особей. Вся поставка была задержана.

Ранее начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова рассказала, как бактерии сальмонеллы могут попасть в продукты питания по вине человека. Она уточнила, что бактерии проникают в продукты, например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки. Так, сальмонеллы могут попадать в пищевые продукты при использовании на производстве зараженных яиц, воды, посуды. Бактерия заносится различными насекомыми, попадает с разделочных досок и другого оборудования.