Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин РФ сообщил о снижении требования по продаже валютной выручки до 50%
Политика
Официальная часть встречи Путина и Лукашенко продлилась почти пять часов
Мир
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала
Политика
В Госдуме раскритиковали призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от газа
Мир
Фальшивую гранату обнаружили у консульства России в Бразилии
Экономика
В «Ашане» задумались о передаче российского бизнеса внешнему управляющему
Мир
В Польше предрекли Европе страдания из-за импорта российского газа
Мир
Захарова указала на одобрение Зеленским захвата Украины Польшей
Экономика
Starbucks объявила об уходе с российского рынка
Политика
В Госдуме заявили о потере Украиной своей самостоятельности
Общество
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за оспы обезьян

Выручка МТС от услуг для бизнеса увеличилась на 22%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МТС в I квартале этого года увеличила выручку от продаж для бизнес-клиентов на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Как сообщили в пресс-службе группы компаний, такой показатель был достигнут главным образом благодаря облачному бизнесу — за I квартал он увеличил выручку на 63%. Рост обеспечили появление новых клиентов (в основном из финансового сектора), а также увеличение среднего чека клиента.

«Всё больше крупных компаний подключают отечественные облачные решения и переносят свою IT-инфраструктуру в российские облака. Учитывая риски для клиентов быть отключенными от западных сервисов в одностороннем порядке, провайдер #CloudMTS сократил скорость миграции для крупных клиентов с зарубежных облаков с нескольких недель до двух дней», — отметили в МТС.

Реклама

Высокий спрос у корпоративных клиентов также зафиксирован на услуги интеллектуальных сетей связи — виртуальных АТС (автоматических телефонных станций), чат-ботов, решений Telecom API, с помощью которых можно реализовать необходимую бизнесу функциональность.

Кроме того, выручка в сегменте В2В выросла за счет консолидации активов. Так, МТС дополнила экосистему продуктов для бизнеса решениями своей дочерней компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), приобретенной в прошлом году. Через нее группа продолжает развивать направления голосовых роботов, набравших популярность в пандемию.

В результате в 2021 году МТС, согласно оценке независимого агентства «ТМТ Консалтинг», впервые возглавила рейтинги цифровых сервисов ВАТС, потеснив лидеров прошлых лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022