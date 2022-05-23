Выручка МТС от услуг для бизнеса увеличилась на 22%

МТС в I квартале этого года увеличила выручку от продаж для бизнес-клиентов на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Как сообщили в пресс-службе группы компаний, такой показатель был достигнут главным образом благодаря облачному бизнесу — за I квартал он увеличил выручку на 63%. Рост обеспечили появление новых клиентов (в основном из финансового сектора), а также увеличение среднего чека клиента.

«Всё больше крупных компаний подключают отечественные облачные решения и переносят свою IT-инфраструктуру в российские облака. Учитывая риски для клиентов быть отключенными от западных сервисов в одностороннем порядке, провайдер #CloudMTS сократил скорость миграции для крупных клиентов с зарубежных облаков с нескольких недель до двух дней», — отметили в МТС.

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Высокий спрос у корпоративных клиентов также зафиксирован на услуги интеллектуальных сетей связи — виртуальных АТС (автоматических телефонных станций), чат-ботов, решений Telecom API, с помощью которых можно реализовать необходимую бизнесу функциональность.

Кроме того, выручка в сегменте В2В выросла за счет консолидации активов. Так, МТС дополнила экосистему продуктов для бизнеса решениями своей дочерней компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), приобретенной в прошлом году. Через нее группа продолжает развивать направления голосовых роботов, набравших популярность в пандемию.

В результате в 2021 году МТС, согласно оценке независимого агентства «ТМТ Консалтинг», впервые возглавила рейтинги цифровых сервисов ВАТС, потеснив лидеров прошлых лет.