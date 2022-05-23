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Плавающего в Неве лося заметили в музее-заповеднике Ленобласти

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В Ленинградской области на территории музея заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» лось устроил заплыв в реке Неве. После водных процедур он скрылся в лесу в районе Невской Дубровки.

О приключениях животного рассказали сотрудники музея. По их словам, которые приводит телеканал «78», лось пожаловал на территорию музея утром 23 мая. Сотрудники вывели его за границы участка для безопасности посетителей. После этого животное перешло дорогу и нырнуло в реку.

В администрации музея-заповедника опасались, что сохатый может выплыть на берег Кировска, поэтому специалисты сопроводили его на катере через реку, и лось благополучно скрылся в лесу.

5 мая комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области предупредил жителей о начале в регионе сезона миграции лосей. Во время миграции животные проявляют особую активность: они выходят на территорию городов, пересекают автомобильные дороги и совершают длительные переходы.

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