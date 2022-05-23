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Готовность развязки на Ново-Садовой в Самаре достигла 60%

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В Самаре продолжается реконструкция улицы Ново-Садовой, в ходе которой возводится новая развязка. Ее готовность достигла 60%, рассказал замминистра транспорта и автодорог Андрей Дешевых.

Строительство развязки ведется на пересечении улиц Ново-Садовой, Советской Армии и XXII Партсъезда. Длина эстакады составит 575 м.

По словам замминистра, подрядчик переустроил большое количество инженерных сетей. Сейчас продолжается переустройство ливневой канализации. Чиновник подчеркнул, что рабочие прилагают все усилия, чтобы минимизировать людям неудобства, неизбежные при строительстве столь крупного объекта.

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Как уточняет НИА «Самара», от местных жителей поступало много жалоб на работы в ночное время. Сейчас основные шумные мероприятия завершены. В основном они были связаны с устройством свай.

В целом строительство ведется с опережением графика. Готовность объекта составляет 60%. Полностью завершить работы по контракту необходимо в октябре 2023 года, однако движение по эстакаде планируется открыть в конце 2022-го.

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