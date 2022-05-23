Ветер частично обрушил 130-летнюю белую иву в Омске

В Омске во время сильного ветра частично обрушилась белая ива, которой более 130 лет. Она растет у офиса «Омскводоканал».

Дерево, обнесенное металлическим забором, стало разрушаться. Ветер сломал несколько веток, они лежат на тротуаре и газоне. Место обнесли аварийной лентой, чтобы обезопасить пешеходов. Пока не было информации о том, что в результате случившегося есть пострадавшие, пишет ИА «Город55».

В свою очередь, ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что ранее уже высказывались опасения о том, что ива может потерять свой охранный статус из-за естественного разрушения. В ближайшее время иву лишат статуса государственного памятника природы.

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Ствол дерева стянули обручем. Внутри ива сгнила и может в любой момент упасть на прохожих.

Дендрологи, чтобы продлить жизнь дерева, взяли от него отростки и поместили их в питомник. Когда они окрепнут, их высадят в городе и сформируют аллею.