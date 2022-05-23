Глава Генштаба ВС США Милли оценил свой разговор с Герасимовым

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в понедельник назвал телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, прошедший на прошлой неделе, важным и полезным. Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Подробности прошедшей беседы Милли не раскрыл.

«Я не стану раскрывать содержание и подробности данного разговора, но тот факт, что он состоялся, важен, это было полезным и значимым обсуждением», — отметил высокопоставленный военнослужащий.

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Герасимов и Милли 19 мая провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В повестку вошла ситуация вокруг Украины.

13 мая телефонные переговоры провели министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу. Обсуждались также события вокруг Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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