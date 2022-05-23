Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Глава Генштаба ВС США Милли оценил свой разговор с Герасимовым

Глава Генштаба ВС США Милли: разговор с Герасимовым был полезным и важным
0
Фото: Global Look Press/Amanda Andrade-Rhoades
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в понедельник назвал телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, прошедший на прошлой неделе, важным и полезным. Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

Подробности прошедшей беседы Милли не раскрыл.

«Я не стану раскрывать содержание и подробности данного разговора, но тот факт, что он состоялся, важен, это было полезным и значимым обсуждением», — отметил высокопоставленный военнослужащий.

Реклама

Герасимов и Милли 19 мая провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В повестку вошла ситуация вокруг Украины.

13 мая телефонные переговоры провели министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу. Обсуждались также события вокруг Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022