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Крыму выделят еще 152 млн рублей на спортивную инфраструктуру

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Крым получит из федерального бюджета дополнительно 152 млн рублей, которые пойдут на строительство спортивной инфраструктуры. С учетом этой суммы общее финансирование составит 272 млн рублей.

Речь идет о возведении модульных спортивных залов и умных спортивных площадок, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Из этой суммы в этом году Крым получит 52 млн рублей, в следующем — 140 млн рублей, а в 2024 году — 80 млн рублей. Агентство поясняет, что средства выделяются по новому федеральному проекту «Бизнес-спринт», входящему в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Цель программы — создание в ближайшие 8 лет спортивной инфраструктуры в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что в Симферополе планируют построить поликлинику за 1 млрд рублей. Она появится в поселке ГРЭС.

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