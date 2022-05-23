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Делегация КНР после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула зал

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Делегация из Китая на международном экономическом форуме в Давосе не аплодировала после выступления президента Украины Владимира Зеленского и покинула зал. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.

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«Аплодировали стоя все, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели всё время оваций, а потом они вышли, после того как я сделал этот снимок», — сказал он.

При этом Маккол показал сделанную им фотографию, на которой запечатлены представители китайской делегации, окруженные аплодирующими.

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Республиканец считает, что таким образом они послали «сигнал» о том, что не поддерживают украинского лидера.

Выступая с речью на форуме Зеленский призвал участвовать в восстановлении Украины, заблокировать банки, предприятия IT-сектора РФ и ввести эмбарго на нефть из России.

Пользователи Twitter из США раскритиковали Зеленского за призывы к ужесточению антироссийских санкций. Один из комментаторов пошутил по поводу того, что Давос стал для Киева расчетным банком.

Ранее, 21 мая, читатели Le Figaro раскритиковали заявления украинского лидера, который сказал о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что Россия этого не хочет. Французские комментаторы развернули в Сети дискуссию относительно политического будущего Зеленского. Одни предлагали уйти в отставку, другие — ссылку в Сибирь, третьи — сразу несколько вариантов ухода из политики.

10 мая стало известно, что лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление — социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на онлайн-выступлении Зеленского, которое прошло перед депутатами Национально совета. По его словам, украинский лидер «ежедневно обманывает». Кроме того, словацкий экс-премьер возмутился словам Зеленского, что поставки нефти и газа в Словакию из России могут быть им остановлены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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