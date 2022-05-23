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Мэр Львова посетовал на «недостаточную русофобию»

Мэр Львова назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине
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Фото: ТАСС/EPA/MYKOLA TYS
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Мэр расположенного на западе Украины города Львов Андрей Садовой пожаловался на недостаточную русофобию в стране. Об этом он 23 мая написал в Telegram.

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«Пришли жалобы на два моих сообщения в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской — «Известия»), где я использовал слово «москаль», — написал он.

По словам Садового, все знают, что «вещи надо называть своими именами».

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«И что наша русофобия всё еще недостаточна», — написал глава Львовской администрации.

Как напоминает «Газета.Ru», ранее Садовой предлагал национализировать принадлежащие России здания на территории Львовского автобусного завода «ЛАЗ», а также переименовать улицы города, названные именами российских деятелей.

18 мая президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается «всплеском оголтелой русофобии в западном обществе». По его словам, экстремисты существуют во всех странах, но только на Украине нацисты поощряются и героизируются на государственном уровне, на что Запад закрывает глаза.

Ранее в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

В частности, свыше 300 преступлений против русскоговорящих граждан с конца февраля было зарегистрировано в Германии. Как рассказала в начале апреля глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, противоправные деяния варьируются от оскорблений до повреждения имущества и угроз применения насилия.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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