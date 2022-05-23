Проект «Общественный огород» запустили в парках Подмосковья

В парках Московской области стартовал проект «Общественный огород». Его разработали в региональном министерстве культуры и туризма при активном участии парка «Скитские пруды».

В рамках этого проекта на территории парков открывают общественные огороды. Желающие могут посеять семена, а позже собрать урожай. Те жители, которые присоединятся к проекту, будут каждый день встречаться в парках и ухаживать за своими посадками.

Урожай будут собирать всё лето. В рамках проекта эксперты будут проводить тематические лекции и мастер-классы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что города Московской области украсили миллионы цветов. Высаживать цветы на городские клумбы начали с конца апреля, и к середине мая было высажено 4 млн цветов. Всего этим летом подмосковные города украсят более 6 млн однолетних и многолетних астений.