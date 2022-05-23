Дзюба выпустил подкаст про кино

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба после ухода из «Зенита» выпустил собственный подкаст «Дзюбакаст» о кино и сериалах на Яндекс Музыке.

«Кино, как и футбол, со мной из детства. «Дзюбакаст» — это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов. Я рад, что премьера состоялась именно на «Яндекс Музыке», — рассказал спортсмен подписчикам.

Он сразу предупредил, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино. В подкасте обсуждаются культовые сериалы, кинопрокат и шедевры мирового кинематографа. Всего размещено пять эпизодов продолжительностью 15–20 минут каждый. Они доступны всем подписчикам «Яндекс Плюса».

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Так, слушатели могут узнать об отношении спортсмена к сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Друзья», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», а также к «Симпсонам» и другим проектам.

В диалогах с актером Максимом Лагашкиным он разгадывает тайны известных кинокартин и отвечает на самые интересные вопросы о кино. Кроме того, Дзюба рассказывает забавные истории из своей жизни, например, о том, как он вышел на футбольное поле в костюме Дэдпула во время награждения чемпионата России.

«Тогда Райан Рейнольдс, который играет этого супергероя в кино, поставил мне даже лайк в Twitter», — говорит спортсмен.

Накануне генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев подтвердил уход Дзюбы из клуба. В тот же день футболист выложил в Telegram-канале ролик, в котором объявил о том, что покидает клуб.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, так как его контракт истекает в конце июня 2022 года. По словам пресс-атташе сборной России Ильи Казакова, спортсменом интересуются сербский клуб «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.