Минкультуры РФ полностью профинансирует дебютные фильмы

24 мая Минкультуры России начнет отбор дебютных проектов, режиссерами которых являются выпускники федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, получившие профильное высшее образование в течение пяти лет до даты подачи заявки на господдержку. Министерство полностью профинансирует производство их картин, рассказали 23 мая в ведомстве.

Прием заявок на финансирование будет идти с 24 мая по 2 июня. Субсидии на производство игровых дебютных фильмов могут составлять до 60 млн рублей, неигровых дебютных фильмов — до 2,5 млн рублей, анимационных дебютных фильмов — до 350 тыс. рублей за минуту.

Отбор получателей субсидии состоится в три этапа с участием экспертных советов. Режиссеры проектов, допущенных к третьему этапу отбора (очная защита), смогут принять участие в семинаре-интенсиве «Искусство питчинга». Итоги отбора определят в июле.

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал изменения в Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», предусматривающие полное финансирование производства и проката дебютных фильмов.