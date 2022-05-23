Еще 202 млн рублей направят на реконструкцию дороги к аэропорту Казани

На реконструкцию подъездной дороги к аэропорту Казани от трассы Р-239 Казань — Оренбург направят дополнительные 202 млн рублей. Об этом сообщил главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Константин Тишков.

Он рассказал, что в связи с увеличением цен на стройматериалы была проведена повторная госэкспертиза в части определения сметной стоимости строительства дороги. Потребность в дополнительном финансировании составила около 202 млн рублей.

Для получения средств была отправлена заявка в Росавтодор. Сейчас «Волго-Вятскуправтодор» ожидает поступления денег. Они пойдут на компенсации затрат, понесенных подрядчиком, пишет ИА «Татар-информ».

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Проект подъездной дороги также предусматривает строительство двух транспортных развязок. Кроме того, будет построено два подземных пешеходных перехода около эстакады в районе примыкания к выставочному центру «Казань Экспо» и сел Большие и Малые Кабаны, обустроено четыре остановки общественного транспорта.

Общая стоимость работ по контракту составляет 3,769 млрд рублей. На сегодняшний день готовность объекта достигает 60%. Полностью завершить строительство планируется в ноябре 2023 года.